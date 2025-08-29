“No permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”: abogado de la familia de Valeria Afanador

Una nueva tragedia que tenía a la expectativa en el país reconfirmó el dolor de una familia que estaba en incertidumbre. Durante la tarde de este viernes 29 de agosto, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá.
La triste noticia, que fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de sus redes sociales, culminó con la angustiosa búsqueda de 18 días por parte de familiares, amigos, autoridades y demás entidades sociales.
Como primera voz de representación, el abogado defensor de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintero, exigió, en medio del “dolor” causado por la perdida, justicia ante las autoridades por el caso de la menor de 10 años.
“Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”, detalló.