x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La historia de la colombiana acusada de asesinar a su pareja en Italia por la que sus abogados advierten deterioro de su salud

El estado de salud de la colombiana Maylin Castro Monsalvo preocupa a sus abogados, quienes solicitaron medidas especiales en el proceso judicial.

  • Arriba, Maylin Castro; abajo, Lorena Venier, ambas acusadas de asesinar al italiano Alessandro Venier. FOTO: REDES SOCIALES
    Arriba, Maylin Castro; abajo, Lorena Venier, ambas acusadas de asesinar al italiano Alessandro Venier. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La colombiana Maylin Castro Monsalvo, detenida en Italia por el asesinato de su pareja Alessandro Venier, enfrenta un proceso judicial mientras su estado de salud física y mental genera preocupación en su defensa. Esta, ya solicitó medidas especiales para protegerla y garantizar la custodia de su hija de seis meses.

Monsalvo permanece recluida en una prisión femenina en Venecia bajo un régimen especial para madres. Según una de sus abogadas, Federica Tosel, la procesada atraviesa un momento delicado: “Está mejor, pero sigue siendo muy frágil. Su pensamiento fijo es el futuro de su niña”.

Le puede interesar: Judicializan a presunto responsable del asesinato de líder indígena en Huila

La defensa indicó que la colombiana no pudo declarar en la audiencia inicial debido a una crisis emocional que obligó a su traslado a un hospital. “Incluso si hubiera estado en condiciones, habríamos hecho uso de la facultad de no responder”, explicó Tosel, quien insistió en la necesidad de proteger la estabilidad mental de su cliente.

Mientras tanto, las autoridades italianas mantienen bajo cuidado estatal a la hija de la pareja. El tribunal de menores de Trieste, al norte de Italia, evalúa si la custodia puede ser entregada a los abuelos maternos.

¿Quién es Maylin Castro Monsalvo?

Antes de radicarse en Italia, Maylin Castro Monsalvo se graduó como psicóloga en la Universidad de la Costa y trabajó en Puerto Colombia, Atlántico. En 2021 fue nombrada en un cargo directivo de la Oficina de Salud Pública local.

En 2022 conoció a Alessandro Venier y se trasladó a Italia. La pareja convivió junto con la madre de él, quien también está implicada en el proceso. Tras el nacimiento de su hija en enero de este año, Maylin presentó síntomas de depresión posparto y habría intentado atentar contra su vida.

Según la Fiscalía de Udine, en Italia, la colombiana renunció a su cargo en el sector público y empezó a sufrir crisis de ansiedad y paranoia, antecedentes que hoy se consideran relevantes en su situación judicial, esto de acuerdo al medio italiano RaiNews.

Así va el proceso judicial

En la audiencia de validación de la detención, la Fiscalía italiana anticipó que imputará a Maylin y a su suegra el agravante de premeditación. Según la hipótesis, las acusadas habrían administrado a Alessandro una bebida con medicamentos e insulina antes de asfixiarlo. La autopsia preliminar concluyó que la causa de muerte fue estrangulamiento.

Lorena Venier, madre de Alessandro Venier reconoció su participación en los hechos y justificó el crimen como “algo monstruoso, pero necesario”, aludiendo a episodios de violencia intrafamiliar y al temor de que Alessandro las llevara a la fuerza a Colombia.

Entérese: “Soy inocente”, aseguró ante el juez el habitante de calle señalado de asesinar a un joven en Itagüí

Por otro lado, los abogados de Castro Monsalvo han solicitado que se le otorgue custodia atenuada, una medida que permitiría a la procesada permanecer con su hija menor de un año. “El objetivo ahora es protegerla de posibles desmoronamientos, para evitar contaminar el recuerdo de ese dramático 25 de julio”, señaló Tosel.

La defensa también pidió la presencia de un psicólogo forense durante las entrevistas, con el fin de reducir el riesgo de sugestión en sus respuestas. “La psicología forense nos enseña que en estos casos el riesgo es muy alto. Debemos evitar guiar sus respuestas”, agregó la abogada para el medio mencionado.

Por ahora, Maylin se encuentra bajo evaluación médica. La decisión sobre si podrá permanecer con su hija dependerá de las próximas audiencias y de la valoración del tribunal de menores.

Le puede interesar: Adolescente que asesinó a Miguel Uribe no sería acusado de homicidio: ¿por qué?

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida