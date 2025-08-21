La historia de la colombiana acusada de asesinar a su pareja en Italia por la que sus abogados advierten deterioro de su salud

La colombiana Maylin Castro Monsalvo, detenida en Italia por el asesinato de su pareja Alessandro Venier, enfrenta un proceso judicial mientras su estado de salud física y mental genera preocupación en su defensa. Esta, ya solicitó medidas especiales para protegerla y garantizar la custodia de su hija de seis meses. Monsalvo permanece recluida en una prisión femenina en Venecia bajo un régimen especial para madres. Según una de sus abogadas, Federica Tosel, la procesada atraviesa un momento delicado: “Está mejor, pero sigue siendo muy frágil. Su pensamiento fijo es el futuro de su niña”. Le puede interesar: Judicializan a presunto responsable del asesinato de líder indígena en Huila La defensa indicó que la colombiana no pudo declarar en la audiencia inicial debido a una crisis emocional que obligó a su traslado a un hospital. “Incluso si hubiera estado en condiciones, habríamos hecho uso de la facultad de no responder”, explicó Tosel, quien insistió en la necesidad de proteger la estabilidad mental de su cliente. Mientras tanto, las autoridades italianas mantienen bajo cuidado estatal a la hija de la pareja. El tribunal de menores de Trieste, al norte de Italia, evalúa si la custodia puede ser entregada a los abuelos maternos.

¿Quién es Maylin Castro Monsalvo?

Antes de radicarse en Italia, Maylin Castro Monsalvo se graduó como psicóloga en la Universidad de la Costa y trabajó en Puerto Colombia, Atlántico. En 2021 fue nombrada en un cargo directivo de la Oficina de Salud Pública local.

En 2022 conoció a Alessandro Venier y se trasladó a Italia. La pareja convivió junto con la madre de él, quien también está implicada en el proceso. Tras el nacimiento de su hija en enero de este año, Maylin presentó síntomas de depresión posparto y habría intentado atentar contra su vida. Según la Fiscalía de Udine, en Italia, la colombiana renunció a su cargo en el sector público y empezó a sufrir crisis de ansiedad y paranoia, antecedentes que hoy se consideran relevantes en su situación judicial, esto de acuerdo al medio italiano RaiNews.

Así va el proceso judicial