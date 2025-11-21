Abren incidente por desacato contra el MinHacienda, Germán Ávila, por no dar la plata para consulta del Área de Oriente

Ni con una tutela el Ministerio de Hacienda entregó los recursos para que en Antioquia se realice la consulta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Ante esto, ocho alcaldes del Oriente antioqueño y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, interpusieron una acción de desacato y el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín abrió un incidente por el incumplimiento de esta acción judicial.
La decisión ordena al jefe de esta cartera, Germán Ávila Plazas, a garantizar los recursos para que se pueda llevar a cabo esta consulta, que busca conformar un área metropolitana que vincula a ocho municipios del Oriente antioqueño con el fin de unificar criterios en materia ambiental, de movilidad, económicos, entre otros.