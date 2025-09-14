¿Abuso? Petro usó hasta la entidad que reporta temblores para su propaganda contra las EPS

Este fin de semana ocurrió algo inédito: cuentas en redes sociales de entidades y oficinas gubernamentales con naturaleza y misión tan distintas entre sí, publicaron propaganda del Gobierno Petro sobre el sector salud.
No solo en X sino en Facebook, Instagram, WhatsApp y hasta TikTok se difundieron piezas con el #SeRobaronLaSalud y el mensaje: “la intervención —de las EPS, pero especialmente de Nueva EPS— no respondió a intereses personales ni a cálculos políticos. Respondió a una verdad que ya no se podía callar. Durante décadas, los recursos públicos de la salud se movieron sin control. Eso se acabó”.