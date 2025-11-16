En Marinilla (Antioquia) abusaron de una mujer de 70 años: ofrecen hasta $100 millones de recompensa por el abusador

Consternada está la comunidad de Marinilla desde el pasado 9 de noviembre cuando se conoció que una mujer mayor, de 70 años, fue víctima de violencia sexual en este municipio del Oriente antioqueño. Según han revelado las autoridades, este crimen ocurrió en zona rural del municipio, donde un hombre abordó a la mujer, la secuestró, la llevó a una zona booscosa y allí abusó sexualmente de ella. Puede leer: Casos de abuso sexual en Medellín han incrementado un 13%, los niños son las principales víctimas Una vez liberada por el agresor, la mujer le contó lo sucedido a sus hijos, quienes pusieron el crimen en conocimiento de las autoridades y la llevaron al hospital municipal San Juan de Dios, donde le hicieron las valoraciones médicas necesarias y se confimó el atroz abuso.

Tras el lamentable hecho, las autoridades municipales y de Policía han tomado algunas medidas. La primera es que, tras un Consejo de seguridad, la Alcaldía de Marinilla autorizó una recompensa de hasta $100 millones para quien de informaicón que permita identificar y capturar al delincuente. Por otro lado, la patrulla púrpura de la Policía dispuso de dos vehículos para atender los casos de violencia de género en esta región del Oriente antioqueño. Hay que señalar que, desafortunadamente, Antioquia es una de las regiones del país donde más casos de violencias basadas en género se registran. Le puede interesar: Condenaron al médico que abusó de anciana de 91 años en Medellín Sobre esto, organizaciones que trabajan por la reivindicación de los derechos de las mujeres coinciden en señalar factores culturales y estructurales, además de otros que tienen que ver con la falta de eficacia de la Justicia y la insuficiencia de las medidas y programas que se han ideado para transformar esta realidad. La impunidad es la constante en estos casos que casi siempre terminan con investigaciones que no llevan a ninguna parte o se archivan. Lo que tiene como resultado, la pérdida de confianza en las instituciones y hace que menos víctimas denuncien a sus agresores, lo que las pone en mayor riesgo.

Rutas de denuncia y atención