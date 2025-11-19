Hasta $500 millones de recompensa por caso de abuso de niña de 7 años que jugaba afuera de su vivienda en La Unión, Antioquia

En una distante vereda del municipio de La Unión, Oriente antioqueño, una mujer encontró a su pequeña hija de 7 años fuertemente golpeada, a pocos metros de la vivienda y con signos de abuso sexual. Al trasladarla al hospital de esta localidad, se percataron de los vejámenes de los que fue víctima la menor, desde la Gobernación de Antioquia ofrecieron una recompensa para dar con el responsable.
Los hechos contra la menor se registraron el pasado lunes festivo en la vereda Guarango, ubicada a una hora y media del casco urbano de este municipio, cuando los vecinos del sector alertaron a la madre de que la menor estaba golpeada en una calle del sector.