Condenaron a policía por abusar de una compañera en instalaciones del metro de Medellín

Por acometer un acto sexual violento contra una compañera suya en las instalaciones del Metro de Medellín, un ex integrante de la Policía Nacional fue condenado a pagar 10 años y 8 meses de cárcel.

La sentencia fue emitida por un juez de conocimiento luego de que le diera crédito a las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Los hechos que fueron materia de juzgamiento en primera instancia sucedieron el 10 de septiembre de 2022. En esa fecha, el procesado, un hombre de 28 años que prestaba sus servicios para la institución policial, le ordenó a una auxiliar bachiller que se dirigiera al cuarto de seguridad de la Estación Hospital del Metro, que es el sitio designado para el descanso de los uniformados que velan por la seguridad en el sistema masivo de transportes.

Al llegar a este sitio, según se probó dentro del proceso, el patrullero cerró la puerta con llave, besó por la fuerza a la mujer de 19 años de edad y la tocó en sus partes sexuales sin mediar el consentimiento de ella.

No obstante, el fallo condenatorio todavía no ha quedado en firme, pues fue apelado por la defensa del policial implicado. En consecuencia, pasará a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín para que desde allí se emita un veredicto en segunda instancia.