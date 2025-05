Aumenta la violencia sexual contra menores de edad en Bogotá: van 2.404 alertas en el primer trimestre del año

Las cifras no solo revelan un aumento de casos de violencia sexual durante el año en curso, sino que, tristemente, esa es la tendencia que se presenta en Bogotá. Durante 2024, primer año de gobierno del alcalde Carlos Galán, se presentaron 9.123 alertas de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Eso no solo representó un aumento de 1.735 reportes con respecto al año anterior, sino que 2024 se configuró como el año con la cifra más alta de casos en los últimos cinco años.

Que 2025 esté superando las cifras de 2024 prende las alertas, puesto que el año pasado, el balance fue el siguiente: diariamente, 5 niños y niñas eran víctimas de delitos sexuales en Bogotá.

“Las estadísticas de Medicina Legal, no se quedan atrás, a la fecha del mes abril de 2024, se reportó la práctica de más de 1.031 exámenes medico legales por presunto abuso sexual infantil. Aquí nos preguntamos, ¿Por qué la Fiscalía General de la Nación, no ha creado la Unidad Especial para Delitos Contra Menores de Edad, en Colombia? Los niños víctimas de violencia, no puede ser una estadística más y sus crímenes quedar en la impunidad, sus agresores seguir libres por las calles del país”, dijo la concejal María Clara Name, del Partido Verde, durante una sesión del Legislativo local.

Además, según datos divulgados por el Concejo de Bogotá, la Policía de Infancia y Adolescencia dispone únicamente de 86 agentes y dos patrullas para responder a más de 6.516 alertas en las 20 localidades de la capital.

Esta limitada capacidad operativa ha provocado un aumento significativo en el tiempo de respuesta a emergencias, que pasó de 47 minutos en 2019 a 2 horas y 47 minutos en 2024. Como consecuencia, cerca de 24 casos diarios de menores en riesgo no reciben atención a tiempo.