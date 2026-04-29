Acabaron con el ‘Comején’ del Clan del Golfo: Ejército lo capturó en El Bagre, Antioquia

En la vereda La Corona del municipio de El Bagre, subregión del Bajo Cauca antioqueño, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dijin de la Policía Nacional capturaron a alias ‘Comején’, o ‘Charlatán’, y a alias ‘Olimpo’, ambos presuntos integrantes del GAO Clan del Golfo.

De acuerdo con las autoridades, estos sujetos pertenecerían a las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Manuel Alexánder Ariza Rosario, facciones de este grupo criminal. Por su parte, ‘Comején’ es señalado de cometer varios crímenes dentro de la organización, mientras que ‘Olimpo’, al parecer, fungía como cabecilla de comisión y segundo cabecilla de zona.

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En medio del operativo les fueron incautados 600 cartuchos de diferentes calibres, proveedores para fusil, chalecos multipropósito, pantalones camuflados, buzos tácticos, equipos de campaña y brazaletes alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Además, el Ejército descubrió un centro de comunicaciones en la zona, donde había radios, baterías, cartillas de adoctrinamiento, entre otros elementos que servirán para proceder con la investigación.

“Con este resultado, se afecta la capacidad armada y logística del Clan del Golfo, lo que contribuye a la erradicación de fenómenos criminales que pretendan ejercer sus integrantes sobre la población civil del Bajo Cauca antioqueño”, dijo el Mayor Jhónatan Rodríguez Rodríguez, Comandante del Gaula Militar del Bajo Cauca.

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Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para proceder con la respectiva judicialización.

La invitación a los habitantes del Bajo Cauca es a continuar denunciando a través de la línea gratuita 147 del Gaula Militar, y así mitigar el crimen de diferentes estructuras criminales en esta subregión de Antioquia.