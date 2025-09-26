Accenture busca talento en Medellín: hay 50 ofertas de trabajo híbrido en tecnología, contabilidad y administración

Accenture Ltda, una de las consultoras más grandes del mundo, tiene nuevas oportunidades laborales en Medellín. Las vacantes están dirigidas a perfiles en tecnología, contabilidad y administración y oficina, indicados para profesionales que quieren desarrollarse en una empresa global.
La multinacional con presencia en 120 países y más de 15.000 colaboradores en Colombia, trabaja con clientes de sectores como banca, servicios, energía, entretenimiento, alimentos y gobiernos.
