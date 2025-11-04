Aparatoso accidente en vía a Medellín: tractomula embistió a una ambulancia y dejó dos personas heridas

Un aparatoso accidente de tránsito en el que se vio involucrada una ambulancia se registró durante la tarde del pasado lunes festivo, en la vía entre Medellín y el municipio de Santa Rosa de Osos. De acuerdo con los primeros reportes de la Sección de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, el siniestro ocurrió hacia las 2:30 de la tarde del pasado lunes 3 de noviembre. Le puede interesar: Choque entre camioneta y moto de alto cilindraje en el Oriente antioqueño dejó dos fallecidos Se presume que luego de salir del Hospital San Juan de Dios, ubicado en ese municipio del Norte antioqueño, el vehículo médico se topó con una tractomula que lo embistió violentamente.

El choque ocurrió en el kilómetro 27 de esa vía, a la altura del sector Matasanos. Aunque por ahora las causas del episodio siguen siendo materia de investigación, en sus primeras pesquisas las autoridades establecieron como principal hipótesis que la tractomula habría invadido el carril contrario, pero tampoco descartan que el vehículo médico hubiera carecido de precaución a la hora de desplazarse. Lea también: Grave accidente en la autopista Norte, a la altura de la Feria de Ganado (Medellín) dejó dos muertos, entre ellos un menor Si bien el accidente no dejó víctimas fatales, las autoridades señalaron que en la ambulancia, en la que se transportaba un paciente que había sido remitido a otro centro asistencial, iba un conductor y otros dos acompañantes, para un total de cuatro personas.