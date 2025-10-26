Grave accidente en la Avenida Regional: un muerto y tres heridos tras atropello en obras del Metro de Medellín

Un grave accidente de tránsito se registró hacia las 4:30 de la madrugada de este domingo en la Avenida Regional, a la altura de la calle 4 Sur, en Medellín.

El hecho ocurrió justo en el tramo donde se adelantan trabajos de reparación del Metro, luego de las afectaciones ocurridas durante la semana.

De acuerdo con los reportes iniciales, un vehículo Spark de color gris ingresó de forma intempestiva a la zona delimitada con señalización de seguridad y arrolló a cuatro personas que trabajaban en el lugar.

Como consecuencia, una persona murió en el sitio y tres más resultaron heridas.