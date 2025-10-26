x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Grave accidente en la Avenida Regional: un muerto y tres heridos tras atropello en obras del Metro de Medellín

Un vehículo particular atropelló a cuatro trabajadores del Metro en la Avenida Regional de Medellín; una persona murió y tres resultaron heridas.

  • Trágico accidente en la Avenida Regional de Medellín. FOTO: Tomada de videos.
    Trágico accidente en la Avenida Regional de Medellín. FOTO: Tomada de videos.
El Colombiano
El Colombiano
hace 21 minutos
bookmark

Un grave accidente de tránsito se registró hacia las 4:30 de la madrugada de este domingo en la Avenida Regional, a la altura de la calle 4 Sur, en Medellín.

El hecho ocurrió justo en el tramo donde se adelantan trabajos de reparación del Metro, luego de las afectaciones ocurridas durante la semana.

De acuerdo con los reportes iniciales, un vehículo Spark de color gris ingresó de forma intempestiva a la zona delimitada con señalización de seguridad y arrolló a cuatro personas que trabajaban en el lugar.

Como consecuencia, una persona murió en el sitio y tres más resultaron heridas.

Lea más: “El metro puede aportar en los trabajos del río, pero la solución estructural no la puede asumir”: gerente Tomás Elejalde

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida