Atención: avioneta en la que viajaban funcionarios de la Registraduría se accidentó en su traslado hacia Mitú, Vaupés

Una avioneta HK 641 de Nativa Air se accidentó en la tarde de este lunes mientras cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de una publicación de X. La entidad explicó que en la misma viajaban funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés, Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes cumplían con su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de estos corregimientos en Mitú.

Tatiana Morales, coordinadora Departamental de Gestión del Riesgo, informó que por el momento se desconocen las causas del siniestro y el estado de los ocupantes, aunque las investigaciones ya avanzan para esclarecer lo ocurrido. "Las autoridades aeronáuticas y los organismos de socorro adelantan en este momento las investigaciones correspondientes", explicó Morales a los medios de comunicación.