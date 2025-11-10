x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atención: avioneta en la que viajaban funcionarios de la Registraduría se accidentó en su traslado hacia Mitú, Vaupés

En la aeronave se desplazaban funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés, con el propósito de apoyar el proceso de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de los corregimientos del municipio de Mitú.

  • Una avioneta se accidentó cuando cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú. FOTO: Registraduría Nacional del Estado Civil
    Una avioneta se accidentó cuando cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú. FOTO: Registraduría Nacional del Estado Civil
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Una avioneta HK 641 de Nativa Air se accidentó en la tarde de este lunes mientras cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de una publicación de X.

Entérese: Tensión en Arauca: así fue el ataque con fusil contra el gobernador Renson Martínez

La entidad explicó que en la misma viajaban funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés, Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes cumplían con su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de estos corregimientos en Mitú.

Tatiana Morales, coordinadora Departamental de Gestión del Riesgo, informó que por el momento se desconocen las causas del siniestro y el estado de los ocupantes, aunque las investigaciones ya avanzan para esclarecer lo ocurrido.

Le puede interesar: Dos golpes a Quintero: juez y Registrador le dicen ‘no’ para las elecciones de 2026

“Las autoridades aeronáuticas y los organismos de socorro adelantan en este momento las investigaciones correspondientes”, explicó Morales a los medios de comunicación.

La entidad electoral ha estado realizando el proceso de inscripción de ciudadanos mediante el despliegue de funcionarios y equipos móviles en zonas rurales y de difícil acceso, especialmente en los departamentos amazónicos de Vaupés, Guainía, Amazonas y Putumayo.

El objetivo es garantizar que los habitantes puedan inscribir su cédula o actualizar su puesto de votación sin tener que desplazarse largas distancias hasta la cabecera municipal, en este caso, Mitú.

Siga leyendo: Aunque Fajardo, Cepeda y De la Espriella puntean, la indecisión domina la intención de voto: Encuesta Polimétrica

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida