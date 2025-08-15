Accidente de avioneta en Medellín: inescrupulosos habrían hurtado celulares y pertenencias de los ocupantes

Una avioneta se estrelló en la tarde de este viernes 15 de agosto en los alrededores del barrio Estadio, en la comuna 11, Laureles-Estadio, en la ciudad de Medellín, generando alerta y pánico entre todos los habitantes de la zona.



Las autoridades locales informaron que la aeronave de color blanca y roja con matrícula HJ428, cayó estrepitosamente en un parque del lugar ubicado precisamente en la calle 47 con la carrera 72, a pocos metros de la estación Estadio del metro.

De acuerdo con la información suministrada por el Dagrd, dos personas resultaron lesionadas (un hombre y una mujer) en este grave accidente, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales. La aeronave, que viajaba desde Tolú, Sucre, hacia el aeropuerto Olaya Herrera, había reportado fallas mecánicas y “no alcanzó a llegar al aeropuerto”.