Accidente de avioneta en Medellín: inescrupulosos habrían hurtado celulares y pertenencias de los ocupantes

Los hechos ocurrieron sobre las 3:25 de la tarde de este viernes en la calle 47 con la carrera 72, a pocos metros de la estación Estadio del metro de Medellín.

  • Aeronave accidentada en Medellín este viernes 15 de agosto. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Aeronave accidentada en Medellín este viernes 15 de agosto. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

Una avioneta se estrelló en la tarde de este viernes 15 de agosto en los alrededores del barrio Estadio, en la comuna 11, Laureles-Estadio, en la ciudad de Medellín, generando alerta y pánico entre todos los habitantes de la zona.

Las autoridades locales informaron que la aeronave de color blanca y roja con matrícula HJ428, cayó estrepitosamente en un parque del lugar ubicado precisamente en la calle 47 con la carrera 72, a pocos metros de la estación Estadio del metro.

De acuerdo con la información suministrada por el Dagrd, dos personas resultaron lesionadas (un hombre y una mujer) en este grave accidente, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales. La aeronave, que viajaba desde Tolú, Sucre, hacia el aeropuerto Olaya Herrera, había reportado fallas mecánicas y “no alcanzó a llegar al aeropuerto”.

Según conoció EL COLOMBIANO, momentos antes de que los lesionados fueran atendidos, algunos inescrupulosos se acercaron a los ocupantes de la aeronave y les hurtaron los teléfonos personales y algunas pertenencias que tenían.

En desarrollo...

