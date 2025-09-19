Carro se estrelló en la autopista Medellín-Bogotá y quedó convertido en chatarra: hubo dos muertos y tres heridos

Como si hubiera pasado por una máquina compactadora, así quedó un carro particular que impactó contra un poste en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Marinilla, luego de que su conductor perdiera el control. En este accidente fallecieron dos jóvenes y otros tres resultaron lesionados.
El accidente se registró en el retorno 17 de este corredor, a la altura del sector El Cordobés, luego de que el vehículo se saliera de la vía, tumbara una bandera de señalización y después impactara contra el poste, quedando el automotor completamente destruido en un potrero de la calzada Bogotá-Medellín que en el kilómetro 41 del tramo Medellín-El Santuario.