Video: Trágico accidente de tránsito en Nariño deja varios muertos y heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en el departamento de Nariño, en la vía que conecta a Junín con Tumaco, dejando al menos tres personas muertas y varias más heridas, según el más reciente reporte de las autoridades. El siniestro ocurrió hacia las 10:05 de la mañana en el kilómetro 48, a la altura de la vereda La Espriella, y obligó al cierre total de la vía. Según los primeros reportes, una van de servicio intermunicipal chocó de frente contra un camión de carga. El impacto fue tan fuerte que el vehículo de pasajeros quedó completamente destruido.

Habitantes de la zona fueron los primeros en llegar al lugar y lograron rescatar con vida a varios ocupantes atrapados entre los restos del vehículo. “La comunidad reaccionó de inmediato, ayudando a evacuar a los heridos antes de la llegada de los organismos de socorro”, informaron fuentes locales. Los lesionados, algunos en estado crítico, fueron trasladados a centros asistenciales en Pasto y Tumaco. Blu Radio conoció que entre las víctimas mortales se encuentran el conductor de la van, identificado como Secundo Llorentino Solarte, y las hermanas Deivi Patricia y Consuelo Garcés. Sin embargo, la cifra oficial de fallecidos sigue siendo objeto de verificación.

El secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, señaló inicialmente que el accidente habría dejado siete víctimas, pero la Secretaría de Tránsito de Tumaco redujo el número a tres. Horas más tarde, fuentes oficiales hablaron de cinco fallecidos, por lo que las autoridades mantienen el reporte como preliminar. Sobre las causas del accidente, las investigaciones apuntan a una posible exceso de velocidad o invasión de carril. "Es una zona recta donde muchos vehículos suelen transitar a alta velocidad; posiblemente sea una situación similar", explicó Gámez.



