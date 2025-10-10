Video: Trágico accidente de tránsito en Nariño deja varios muertos y heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en el departamento de Nariño, en la vía que conecta a Junín con Tumaco, dejando al menos tres personas muertas y varias más heridas, según el más reciente reporte de las autoridades.
El siniestro ocurrió hacia las 10:05 de la mañana en el kilómetro 48, a la altura de la vereda La Espriella, y obligó al cierre total de la vía. Según los primeros reportes, una van de servicio intermunicipal chocó de frente contra un camión de carga. El impacto fue tan fuerte que el vehículo de pasajeros quedó completamente destruido.