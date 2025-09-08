x

MinTrabajo ordenó inspección a Andrés Carne de Res tras accidente que dejó 9 heridos

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio instrucciones para que se adelanten acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata en el establecimiento.

    La emergencia ocurrió dentro de la sede de la calle 82, en Bogotá. Foto: TOMADA DE REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 50 minutos
bookmark

Luego de que una de las máquinas de humo controlado del restaurante Andrés DC (también conocido como Andrés Carne de Res), en Bogotá, presentara una falla mecánica que expulsó material abrasivo y causó quemaduras a nueve personas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó una inspección inmediata al establecimiento.

En contexto: Falla en máquina de humo provocó emergencia en restaurante Andrés DC, en Bogotá, con nueve lesionados

“Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes”, afirmó el ministro.

E indicó que dio instrucciones para el Ministerio “adelante las acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata”. “La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”, escribió Sanguino en su cuenta de X.

¿Qué pasó en Andrés Carne de Res?

La emergencia ocurrió sobre las 10 de la noche del pasado viernes, en la sede de la calle 82, cuando de la máquina, que se mezcla con las luces del lugar, comenzó a salir chispas que le cayeron en la piel a quienes estaban en las mesas más cercanas.

Entérese: Tras salir del hospital, Laura Villamil recordó su accidente en Andrés Carne de Res: “Sentía el calor que me consumía”

Los afectados vieron cómo se les quemó la ropa que lucían y algunos alcanzaron a sufrir quemaduras en el pelo, en la piel y en las manos, aunque todas de primer grado, es decir, que no afectaban considerablemente la piel.

Mediante un comunicado, el restaurante anunció las medidas adoptadas para los próximos días, al menos mientras se solucionan los inconvenientes generados con la máquina en cuestión.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la seguridad y bienestar de nuestros comensales, quienes son nuestra principal prioridad”, indicaron.

Tercer incidente en un año

Este se trata del tercer incidente reportado en un año dentro de las sedes de esta reconocida cadena de restaurantes. El 17 de agosto de 2024, la bailarina Laura Villamil sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo durante un espectáculo con fuego en la sede de Chía, Cundinamarca.

Le puede interesar: Video | La joven Laura Villamil volvió a caminar tras el grave accidente con fuego en Andrés Carne de Res

Un segundo caso se registró el pasado 5 de agosto, cuando el influenciador Josué Rodríguez denunció haber resultado herido por la caída de un ladrillo de una pared en una sede de Bogotá. Según él, su queja fue ignorada por el personal del lugar.

