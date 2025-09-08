MinTrabajo ordenó inspección a Andrés Carne de Res tras accidente que dejó 9 heridos

Luego de que una de las máquinas de humo controlado del restaurante Andrés DC (también conocido como Andrés Carne de Res), en Bogotá, presentara una falla mecánica que expulsó material abrasivo y causó quemaduras a nueve personas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó una inspección inmediata al establecimiento.
En contexto: Falla en máquina de humo provocó emergencia en restaurante Andrés DC, en Bogotá, con nueve lesionados
“Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes”, afirmó el ministro.
E indicó que dio instrucciones para el Ministerio “adelante las acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata”. “La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”, escribió Sanguino en su cuenta de X.