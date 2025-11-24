Hombre roba un vehículo y provoca accidente múltiple en Tokio

Un catastrófico accidente sorprendió este lunes a los habitantes de una de las zonas más transitadas de Tokio, Japón. Un vehículo arrolló a varios peatones, dejando una persona muerta y más de diez heridas, una de ellas en estado crítico.

Según informó la Policía Metropolitana, el automóvil había sido robado instantes antes en un concesionario cercano. Tras el impacto, el conductor abandonó el vehículo e intentó escapar a pie, pero fue capturado a pocos metros del lugar.