Asciende a cinco el número de muertos en accidente vial ocurrido en sector de Urabá

Un hecho catastrófico se presentó este mediodía en una vía rural de la subregión agroindustrial de Urabá, cuando al parecer un vehículo tipo furgón se chocó contra un microbús que llevaba pasajeros. De acuerdo con versiones preliminares, en el incidente habrían perecido por lo menos cinco personas y hay un número indeterminado de lesionados.

La secretaria de Salud de Necoclí, Yarbis Urango, le confirmó a EL COLOMBIANO que el accidente ocurrió aproximadamente a la una de la tarde de este miércoles 7 de octubre en un paraje del carreteable que conduce del casco urbano de ese municipio costero al corregimiento Mellito, en la misma jurisdicción.

El paraje donde sucedió la tragedia está localizado, según ella, después del puente de Mulatos.

No confirmó el número de muertos ni heridos, pero informó que estaban a la espera de la llegada de ambulancias desde los demás municipios urabaenses para trasladar a las personas afectadas hacia centros asistenciales de segundo nivel, lo que da a entender que se trata de un número grande de lesionados que superó la capacidad de la infraestructura en salud disponible en la localidad de Necoclí.

Uno de los fallecidos es el conductor del microbús, Jorge Padilla, quien habría sido identificado por personas cercanas a él y, posteriormente, la empresa transportadora habría confirmado el hecho por medio de un comunicado.

Las autoridades aún avanzan en la verificación de las circunstancias en las que ocurrió el accidente y en la identificación de las demás personas involucradas.

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