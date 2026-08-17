Con inteligencia artificial en Medellín atienden un 90% más rápido los accidentes

Desde el primer momento del reporte de un accidente, y con un solo video o fotografía, los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín pueden llegar a atender un accidente en pocos minutos. Para hacerlo, la Inteligencia Artificial (IA) tendrá un papel clave, puesto que con ella se harán los análisis para establecer la ubicación del incidente y asignar a un guarda un 90% más rápido de lo que se hacía antes. El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ferney Ruiz, explicó que apenas el ciudadano hace el reporte, el personal que se encuentra en el Centro de Control de Tránsito (CCT) puede hacer una solicitud para que adjunte fotos o videos y con eso se puede extraer la ubicación del hecho. “Cuando un ciudadano realiza un reporte, nuestro personal puede enviarle un enlace encriptado para que comparta su ubicación en tiempo real y transmita video en vivo desde su celular. Con esta herramienta avanzamos hacia una atención más ágil, coordinada, transparente y eficiente para la ciudadanía”, expresó. Para hacer estos registros, no es necesario que los usuarios descarguen aplicaciones adicionales en su celular. La tecnología con la que cuenta la ciudad permitirá que se hagan los enlaces, manteniendo protegida la información de quienes están reportando el incidente vial.

¿Cómo funciona?

Todo se hace mediante la plataforma Bridge, que capta la información inicial obtenida mediante la comunicación a la línea de emergencias 123, de Medellín. “Bridge es un software multiplataforma, es decir, el personal del CCT accede desde computadores, mientras que los agentes en campo consultan y gestionan la información de los casos asignados desde sus dispositivos institucionales”, indicó el secretario. A partir de la IA con la que cuenta la plataforma, se encarga de conectar, en tiempo real, a los agentes y a los ciudadanos para que se pueda conocer dónde ocurrieron los hechos mediante el análisis de todas las cámaras que hay en la capital antioqueña.

Brigde es la plataforma que se utiliza para solicitar la información de los siniestros en las vías de Medellín. Foto: Cortesía

La herramienta hace el requerimiento de la ubicación exacta de la persona que está reportando y, en caso de que se haya presentado en un lugar con compleja visualización, le solicita al ciudadano que envíe videos y fotos para que la IA pueda analizar los detalles del caso y priorizarlos. “Desde una sola plataforma es posible analizar la carga vehicular en cada intersección y semáforo, detectar obstáculos y coordinar su evacuación, y conocer la ubicación exacta de cada agente de tránsito desplegado en campo asignándole tareas de forma inmediata y automatizada”, explicó Ruiz. Luego de obtener la información, se busca dónde está el agente más cercano para que se pueda dirigir al punto donde ocurrió el accidente y así disminuir los tiempos en la atención y evitar que se prolonguen las congestiones viales. Siga leyendo: ¡Pilas! Las placas que tienen ‘pico y placa’ por primera vez este viernes 14 de agosto con la nueva rotación en Medellín Con ello, toda la información queda consignada automáticamente en las plataformas de la Secretaría de Movilidad de Medellín, teniendo también un registro más eficiente de cada caso. “Cuando un ciudadano reporta un accidente o una emergencia vial, Bridge lo analiza en tiempo real con inteligencia artificial: localiza el video ‘en vivo’ de la zona, identifica la ubicación precisa del evento y pone esa información en manos del equipo operativo en una fracción del tiempo que tomaba antes”, expresó el secretario. Con esta modalidad, se estima que los tiempos destinados al despacho del personal se disminuyan hasta en un 90% de lo que se hacía antes, puesto que la IA se encarga de ubicar a los agentes más cercanos, en lugar de usar tecnologías del pasado como los radioteléfonos con los que, a voluntad del uniformado, se pudiera ubicar quien atendiera el incidente. Esto beneficia, principalmente, la atención de varios casos simultáneos en distintos sectores, puesto que la tecnología permitirá referenciar con mayor agilidad a todos los guardas disponibles y que estos puedan comenzar sus desplazamientos con mayor agilidad de lo previsto. En Medellín se atienden, en promedio, 120 accidentes de tránsito todos los días en las vías. Muchos de estos accidentes tienen solo daños de latas, pero por su gravedad requieren atención, como los que dejan lesiones o fallecimientos. Sin embargo, desde la autoridad de movilidad son reiterativos que el tiempo de llegada del agente depende de todas las condiciones del tráfico en la ciudad, principalmente en los puntos cercanos al accidente, así como de la disponibilidad de recursos al momento en el que estos ocurran. Lea más: Becas para estudiar inteligencia artificial en universidades de Italia y México: cómo aplicar Esta es una de las herramientas del Centro de Control de Tránsito (CCT) de Medellín, en el que se hace todo el monitoreo de la movilidad en la ciudad, haciendo la verificación de cámaras y el control de la red semafórica para buscar disminuir los tiempos de espera en puntos clave. Desde allí también se piensan estrategias para dinamizar el tráfico en la ciudad, el cual presenta situaciones complejas por cuenta del incremento del parque automotor, que en la actualidad está por encima de los 2,4 millones de vehículos públicos y particulares.

van más de 18.000 accidentes

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó que este año se han presentado por lo menos 18.823 accidentes de tránsito en las vías de la ciudad, que han dejado personas lesionadas, fallecidas o solo daños que han requerido alguna gestión por parte de los guardas. Esto representa un incremento de 3.745 casos en comparación con el año pasado, es decir, un 24,8% de más casos.Los casos con fallecidos han dejado 162 víctimas, 15 más de las contabilizadas hace un año, en la misma fecha, por lo que las autoridades hacen un llamado a la prudencia en las vías para reducir estos registros. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: