Graves accidentes en Envigado dejaron un anciano muerto y un automóvil volcado

Fuertes accidentes de tránsito se presentaron en la mañana de este martes 1 de octubre en el municipio de Envigado, al sur del Aburrá. En el primer incidente, un adulto mayor falleció al ser atropellado por un bus de servicio público cuando intentaba cruzar la carrera 43AEl fatal incidente ocurrió a la altura de la calle 38 Sur, muy cerca del parque principal. Lea también: Conato de incendio en colegio de Itagüí dejó 10 personas afectadas Al sitio llegaron los organismos de socorro pero nada se pudo hacer para salvar la vida del anciano. Por ahora no ha trascendido la identidad del fallecido. Mientras tanto las autoridades de movilidad continúan con la investigación del suceso. De otro lado, una fuerte colisión múltiple se presentó en la Avenida 48 Las Vegas a la altura de la calle 41 Sur. Según los reportes de redes sociales. Le puede interesar: Segunda pista del aeropuerto José María Córdova ahora valdrá $22 billones Por medio de videos difundidos en redes, se observó que por lo menos una camioneta, un taxi y un automovil resultaron afectados. En el sitio también algunas luminarias sufrieron daños. Sobre este incidente en particular no se ha conocido las hipótesis del siniestro. Eso sí, desde Envigado indicaron que el caso no dejó heridos.