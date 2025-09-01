x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Accidentes fatales en la Armada: ya son 2 uniformados muertos en labores de rutina en solo 4 meses

Un caso ocurrió este fin de semana en Barranquilla y el otro en el departamento de Bolívar.

  • El grumete Julián Fernando Condia Bello, de 19 años, murió cuando trabajaba en el buque escuela Gloria, de la Armada. FOTOS: CORTESÍA.
    El grumete Julián Fernando Condia Bello, de 19 años, murió cuando trabajaba en el buque escuela Gloria, de la Armada. FOTOS: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
bookmark

Dos miembros de la Armada Nacional han muerto en los últimos cuatro meses en absurdos accidentes durante operaciones de rutina.

El último caso conocido fue el de Julián Fernando Condia Bello, un grumete (aprendiz) que trabajada en el buque escuela Gloria.

Este domingo, en medio de las maniobras de aproximación al puerto de Barranquilla, el muchacho de 19 años cayó al río Magdalena. La entidad reportó el hallazgo del cadáver al amanecer del lunes.

“La Institución ha ordenado el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”, indicó la Armada en un comunicado.

El otro caso se registró el pasado 29 de abril en el batallón de Infantería de Marina N°13, en el municipio de Malagana, Bolívar.

Esa mañana varios uniformados despegaron en un helicóptero Bell 412 con la misión de transportar alimentos e implementos de abastecimiento para las tropas de Infantería acantonadas en los Montes de María, pero el piloto perdió el control de la aeronave.

Aunque trató de maniobrarlo, no pudo elevarse y cayó en una laguna, dentro de la misma guarnición militar. Murió el suboficial segundo Yordi Steven Carvajal Rodríguez y tres de sus compañeros quedaron heridos.

De otro lado, el pasado 24 de febrero perdieron la vida nueve soldados del Ejército en un accidente de tránsito, cuando se movilizaban en un camión por una vía del municipio de Barbacoas, en Nariño.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Nueve militares murieron en un accidente en una carretera de Nariño

