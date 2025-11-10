Lunes fatal en vías de Medellín: accidentes en Villanueva y Laureles dejaron dos muertos

Dos fatales accidentes de tránsito ocurrieron en el transcurso de este lunes 10 de noviembre, en el centro y el occidente de Medellín.

El primer caso fue reportado en el sector de Villanueva, donde las autoridades de salud atendieron el llamado de la comunidad que reportó una joven motociclista accidentada. Infortunadamente, poco pudieron hacer los paramédicos para salvar su vida.

Según trascendió, la joven perdió el control de su moto cuando se desplazaba sobre la calle 58 con carrera 54, más precisamente por el deprimido de Villanueva en el sentido Oriente a Occidente, por lo que terminó chocando mortalmente contra uno de los separadores de la vía.

En el lugar de los hechos fue encontrada entre las pertenencias de la joven fallecida una licencia de conducción a nombre de Lorena Quintero Campo, de 22 años de edad.