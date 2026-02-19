Acción Fiduciaria tendrá que pagarle $85 millones a una familia por proyecto de vivienda fallido en Bello

Una de las 686 familias que invirtieron sus recursos en el proyecto Madera Fresca, el cual se iba a construir en el barrio La Gabriela, de Bello, podrá recuperar los recursos invertidos para un apartamento cuyo edificio no tiene ni un solo ladrillo. Todo porque la Superintendencia Financiera de Colombia obligó a la fiducia encargada de este proyecto, Acción Fiduciaria, a entregarle de su patrimonio 85 millones de pesos que este grupo familiar había invertido en el sueño de tener casa propia. Así lo confirmó el abogado Jhon Jairo Morales, de la firma Dumed Abogados, la cual está a cargo del proceso de más de 50 familias que invirtieron en este proyecto de la constructora Acierto Inmobiliario y que estaba previsto para ser entregado en 2022. Sin embargo, cuatro años más tarde, solo se desarrollaron trabajos en la instalación de las contenciones y de movimientos de tierras del terreno donde se proyectó construir tres torres.

“El juez de la superintendencia, el doctor Didi Arnoldo Serrano, ha condenado a la fiduciaria a restituir de su propio patrimonio por haber quebrantado los deberes legales y contractuales una suma a una familia de $85.605.000 pesos aproximadamente en un plazo no superior a 10 días”, señaló el abogado Morales sobre este proceso, en el que se habría responsabilizado a Acción Fiduciaria de haber entregado los recursos a la constructora pese a no cumplir los requisitos para poderlo hacer.

Entérese: La ‘epidemia’ de los edificios fantasma que sufre Medellín Uno de los puntos, indicó Morales, es que la superintendencia encontró que la fiducia permitió que Acierto Inmobiliario comprara el lote donde se iba a construir este proyecto con los dineros de las cuotas iniciales entregadas por los interesados en adquirir un apartamento en esta obra, algo que no se podía hacer sin la autorización de cada una de las personas que había aportado sus recursos para tener su hogar dentro de esta obra. “Es bastante grave que estando prohibido pagar el lote con recursos de los compradores sin su expreso consentimiento, esta fiduciaria permitió que se pagaran el lote con las cuotas iniciales de estas personas, lo que deja en evidencia un descuido en la administración de los recursos por parte de esta fiduciaria”, agregó el abogado. Le puede interesar: Así es la odisea de arrendar vivienda en Medellín, la ciudad de Colombia donde ‘cuesta un ojo de la cara’ Para colmo, este fallo también dejó en evidencia que Acción Fiduciaria permitió que se hiciera el giro de los recursos antes de que se cumplieran los requisitos necesarios, establecidos por la ley, para poderlo hacer. La entrega de estos recursos se pagaron el 30 de junio de 2019 y el lote se pagó en agosto del mismo año, algo que no podía ocurrir en esta clase de proyectos que se venden sobre planos. “El juez destacó en la decisión está que el crédito constructor, según lo confesó la fiduciaria, se estaba pagando con los intereses de la plata de los beneficiarios, cuando ni siquiera la obra se encontraba en plena ejecución”, explicó Morales sobre esta irregularidad por la cual se dictó sentencia, de momento, para beneficiar a un grupo familiar, aunque se espera que este sea el principio para que se le restituyan los recursos a las demás familias afectadas por esta constructora.