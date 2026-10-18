Jenny Berggren, de Ace of Base, traerá a Medellín la nostalgia del eurodance noventero

Si en los años 90 usted oía radio en Medellín –y también en otras ciudades del país– seguro recuerda canciones como All That She Wants, Wheel of Fortune, The Sign, Don’t Turn Around, Living in Danger o Beautiful Dance. Sí, todas esas fueron éxito de una agrupación sueca llamada Ace of base, conformada por tres hermanos y un amigo de ellos: los Berggren eran los hermanos Linn, Jenny y Jonas, y junto a ellos Ulf Ekberg. Fue tal la fama del grupo que tras ABBA y Roxette han sido considerados la tercera banda musical de origen sueco más exitosa. El grupo siguió vigente hasta mediados de los 2000, cuando cada integrante decidió pasar más tiempo con sus familias (ya eran padres). Años después, Linn se retiró. Quedó un trío, pero surgieron las diferencias, como sucede con estas bandas.

“Ace of Base éramos mi hermana y mi hermano, y Ulf, el chico rubio. Ya no trabajamos juntos, aunque todavía surgen algunos asuntos relacionados con Ace of Base. Pero ahora cada uno lleva su propia vida, ellos tienen sus propias ideas sobre lo que es bueno para ellos y yo tengo las mías. Eso sí, mantenemos una muy buena relación de colaboración, sin que haya trabajo de por medio”, explica Jenny Berggren a EL COLOMBIANO, la cara visible de Ace of Base. Ella vendrá el próximo 31 de octubre a un espectáculo denominado Dance now américa tour, que reúne –en una sola tarima– a diez actos que grabaron los éxitos que definieron los años noventa, entre ellos Haddaway, Real McCoy, Black Box, No Mercy y Technotronic, por mencionar algunos. “Estuve en un show en Tunja el año pasado y fue genial, de verdad el público de Colombia es fantástico y debería enseñarle al del mundo cómo comportarse, porque la energía es increíble”, cuenta.

El éxito de Ace of Base

Jenny tiene claro que Ace of Base generó muchísimos éxitos del eurodance en los 90: “Bueno, es que simplemente ustedes tienen buen gusto (se ríe), pero, la verdad, yo creo que esa fue una época de esperanza, prosperidad, alegría y apertura; quizás fue simplemente suerte para nosotros”, detalla. Sobre que esa música suene todavía hoy, con tantos cambios que ha tenido la industria, piensa en el término “nostalgia”. Siga leyendo: La pelea por llamarse Ekhymosis: ¿por qué dos bandas de rock reclaman hoy su nombre? “Al conocer gente por todo el mundo, percibo distintas formas de nostalgia; es un fenómeno global. Es como si todos buscaran aquello que guardaron con cariño en sus corazones durante su juventud —o durante la juventud de sus padres—, y al volver a escucharlo, reviven esas mismas sensaciones, conectando también con sus padres”, detalla. Jenny considera que la energía de los años 90 sigue presente en la música actual, “y no sé exactamente por qué, pero creo que se debe a que, al tener tantas opciones, cada uno puede elegir lo que realmente le gusta, sin que nadie te dicte tus preferencias; simplemente te gusta lo que te gusta. Por eso, creo que la energía de los 90 sigue vigente, lo cual es positivo, ya que fue una gran época”. Sobre su repertorio Jenny cuenta que básicamente son todos los éxitos de Ace of Base: “interpretaré todos nuestros éxitos, además de algunas sorpresas... y quizás también una de mis propias canciones. Creo que cantaré Lion’s Den, una balada lenta con un significado realmente hermoso; es una canción muy sentida que habla sobre los miedos y cómo estos desaparecen ante un gran amor”, concluyó. El show de estos artistas del dance de los 90 en Medellín será en el Coliseo de la UPB a las 7:00 de la noche del 31 de octubre y las boletas están disponibles en tuboleta.com.

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