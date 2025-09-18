Oportunidad laboral: Acepalma ofrece 30 oportunidades de empleo en ciudades estratégicas del país

Acepalma, una de las empresas líderes en la comercialización de palma de aceite y productos agrícolas en Colombia, anunció la apertura de aproximadamente 30 vacantes laborales en diferentes áreas.
La compañía, que desde 1991 ha apostado por la sostenibilidad y el fortalecimiento del sector agrícola, busca nuevos talentos para seguir transformando el futuro del campo colombiano.
