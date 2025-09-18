Oportunidad laboral: Acepalma ofrece 30 oportunidades de empleo en ciudades estratégicas del país

Vacantes disponibles en Acepalma y ciudades donde se encuentran

Las oportunidades laborales de Acepalma están dirigidas a perfiles en Contabilidad, Finanzas e Impuestos; Ventas; Recursos Humanos; y Administración y Oficina. Los empleos están distribuidos en Bogotá, Medellín, Oriente Antioqueño, Santa Marta y Barranquilla, lo que brinda opciones tanto en grandes capitales como en regiones clave para el desarrollo agrícola.

¿Por qué trabajar en Acepalma?

Acepalma continúa apostando por la sostenibilidad y el desarrollo agrícola en Colombia. FOTO: GETTY

La empresa destaca que su crecimiento ha sido posible gracias a un equipo comprometido con la sostenibilidad y las relaciones de confianza en el sector. “En Acepalma, transformamos más que productos; transformamos el futuro agrícola de Colombia”, señalan desde la compañía. Desde sus inicios en 1991 con un pequeño equipo, hoy consolidan una red que apuesta por el desarrollo responsable y el fortalecimiento del ecosistema agrícola. Lea más: S&A ofrece más de 400 vacantes a nivel nacional: todas presenciales y buenos beneficios laborales

Ofertas laborales más destacadas en Acepalma

Director De Compras Y Comercio Exterior - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Diseñar e implementar la estrategia de compras nacionales e internacionales. - Identificar y negociar con proveedores estratégicos. - Supervisar operaciones logísticas y de comercio exterior. - Asegurar el cumplimiento de normas y regulaciones aduaneras. - Optimizar la cadena de suministro para garantizar eficiencia y rentabilidad. - Coordinar con áreas de producción logística y finanzas. - Elaborar reportes de gestión y análisis de costos. Requerimientos: - Profesional en Comercio Internacional o carreras afines. - Especialización en Logística Comercio Internacional Supply Chain o áreas relacionadas. - Experiencia mínima de 10 años en el sector agroindustrial (idealmente en palma de aceite). - Experiencia comprobada liderando equipos de compras y comercio exterior. - Manejo avanzado de inglés (oral y escrito – se evaluará). - Experiencia en Comercio a granel. - Conocimiento en normativas de comercio internacional INCOTERMS aduanas y logística internacional. Aplique aquí.

Auxiliar logístico flota tercerizada creación de vehículos - Barranquilla

Salario a convenir. Responsabilidades: - Garantizar seguimiento y creación de los vehículos en SAP - Garantizar y asegurar el estudio de seguridad de vehículos y empresas de transporte - Garantizar la confiabilidad del transporte tercerizado directo - Garantizar la creación de empresas de transporte - Garantizar seguimiento a la creación de los vehículos en SAP - Garantizar seguimiento a los vehículos creados en el sistema SAP Requerimientos: - Estudios técnicos en logística, Administración de empresas o Ingeniería Industrial. - Tres de experiencia en logistica en empresas de transporte. Postúlese en este enlace.

Promotor Comercial De Insumos Agroindustriales - Medellín y Rionegro

Salario a convenir. Responsabilidades: - Impulsar el crecimiento del mercado en Antioquia. - Establecer relaciones comerciales con clientes potenciales. - Consolidar ventas presupuestadas en zonas no consolidadas. - Generar demanda a través de canales de distribución. Requerimientos: - Formación técnica tecnológica o profesional en áreas agropecuarias. - Mínimo dos años de experiencia en ventas de insumos agroindustriales. - Experiencia en manejo nutricional de cultivos. - Capacidad para generar demanda en puntos de venta. - Contar con moto. Envíe la hoja de vida aquí.

Auxiliar de Gestión Documental - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Organizar y mantener archivos documentales. - Aplicar normativas archivísticas vigentes. - Realizar inventarios documentales. - Colaborar en la elaboración de informes de gestión. - Asegurar la accesibilidad de la información documentada. Requerimientos: - Tecnólogo en Archivo Gestión Documental o Bibliotecología. - Experiencia mínima de 3 años en gestión documental. - Conocimiento en normativas archivísticas. - Habilidad para manejar inventarios documentales. - Persona proactiva y organizada. Conozca más detalles aquí.

Promotor Comercial De Insumos Agroindustriales - La Ceja, Marinilla, Rionegro y Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Impulsar el crecimiento del mercado en Antioquia. - Establecer relaciones comerciales con clientes potenciales. - Consolidar ventas presupuestadas en zonas no consolidadas. - Generar demanda a través de canales de distribución. Requerimientos: - Formación técnica tecnológica o profesional en áreas agropecuarias. - Mínimo 2 años de experiencia en ventas de insumos agroindustriales. - Experiencia en manejo nutricional de cultivos. - Capacidad para generar demanda en puntos de venta. - Contar con moto. Postúlese ahora mismo aquí.

¿Cómo postularse a las vacantes de Acepalma?