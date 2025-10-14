Asesinos de periodista María Victoria Correa y su hermana en Envigado, Antioquia, aceptaron su culpa en el crimen

Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; Yubán Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, y Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas, aceptaron su responsabilidad en el crimen que dejó como víctimas a la periodista María Victoria Correa Ramírez, de 68 años, y a su hermana María Norelia, de 75, además de dejar lesionada a una tercera hermana en los hechos registrados el pasado 28 de marzo en una panadería de Envigado, Antioquia.
Los tres procesados se declararon culpables en el preacuerdo realizado con la Fiscalía, en el que habrían entregado información para dar con el paradero de los autores intelectuales de este doble asesinato, registrado mientras las hermanas celebraban el cumpleaños de uno de sus familiares en este establecimiento comercial, ubicado en la carrera 43A (avenida El Poblado) con la calle 25 sur, en el sector de Villagrande, en los límites con Medellín.