Asesinos de periodista María Victoria Correa y su hermana en Envigado, Antioquia, aceptaron su culpa en el crimen

Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; Yubán Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, y Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas, aceptaron su responsabilidad en el crimen que dejó como víctimas a la periodista María Victoria Correa Ramírez, de 68 años, y a su hermana María Norelia, de 75, además de dejar lesionada a una tercera hermana en los hechos registrados el pasado 28 de marzo en una panadería de Envigado, Antioquia. Los tres procesados se declararon culpables en el preacuerdo realizado con la Fiscalía, en el que habrían entregado información para dar con el paradero de los autores intelectuales de este doble asesinato, registrado mientras las hermanas celebraban el cumpleaños de uno de sus familiares en este establecimiento comercial, ubicado en la carrera 43A (avenida El Poblado) con la calle 25 sur, en el sector de Villagrande, en los límites con Medellín.

Ya con la información y las condiciones del preacuerdo entre la defensa de estos tres hombres y la Fiscalía, se espera que el juez 1 Penal de Conocimiento de Envigado avale las condiciones del mismo y, en caso tal, todos tres recibirían una condena de 17 años y seis meses de prisión por los hechos ocurridos, luego de que dos de estos hombres ingresaran al establecimiento. El primero falló en su intento porque se le encasquilló el arma de fuego, mientras que el segundo sí disparó contra las tres hermanas. En el marco del proceso se pudo establecer que a estos tres hombres les habrían ofrecido 30 millones de pesos para cometer este crimen, razón por la cual se desplazaron desde Cali y estuvieron un par de días para cometer el ataque. Luego del mismo, abandonaron las motos en las que se transportaban y luego abordaron un taxi rumbo a la Terminal del Sur, desde donde escaparon hacia el sur del país. Entérese: Así ocurrió el crimen de la periodista María Victoria Correa y su hermana dentro de una panadería en Envigado De hecho, a alias El Mello y a alias Cali los capturaron en Cali, mientras que a alias Gafas lo cogieron en Prado, Tolima, un municipio ubicado a más de dos horas de viaje por carretera desde Ibagué. Estos procedimientos se efectuaron durante la primera quincena de mayo, luego del análisis de más de 298 horas de videos de Medellín y de algunas regiones del país.

En medio de estas investigaciones, las autoridades pudieron establecer que detrás de este crimen estaría vinculado el miembro de una estructura criminal que sacaría droga por el Golfo de Urabá hacia Panamá y Estados Unidos. Esta persona estaría a cargo de entregarles el dinero a los homicidas. Le puede interesar: Ella era María Victoria Correa Ramírez, la periodista asesinada en Envigado Con los avances de estas investigaciones se podría tener claridad plena de quiénes serían los responsables de estos hechos, que se habrían cometido, según una de las hipótesis de las autoridades, por una herencia estimada en 3.000 millones de pesos. Entre los bienes estaría un apartamento y varios negocios en centros comerciales, principalmente, que serían propiedad de las hermanas. Trascendió que para estos habría un heredero único, definido por ellas, días antes de este ataque. Cabe recordar que el crimen se registró sobre la 1:30 de la tarde de ese viernes en el establecimiento, cuando dos motocicletas con bolsos de domiciliarios se estacionaron afuera de esta panadería. Dos de los ocupantes se bajaron de las motos y uno de ellos ingresó, apuntándole a María Victoria, pero la pistola no se le accionó.