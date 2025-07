Según trascendió, uno de los sujetos es un menor de edad. Además, ambos presuntos acosadores no son oriundos de El Retiro, sino que venían desde otro municipio para asistir como espectadores de un encuentro deportivo en el municipio, teniendo en cuenta que en este territorio del oriente se estaban realizando los Juegos Campesinos Departamentales.



Luego de ser identificados, los dos hombres fueron llevados a la estación de Policía de El Retiro y dese allí se informó a la Fiscalía para que se apersonara del caso.

Lea también: Hombre que acosó sexualmente a una ciclista en Medellín ya estaría identificado



Sin embargo, tras la efectiva acción “relámpago” de las autoridades, todo se fue al traste tras la aparente negligencia y desidia de la Fiscalía de La Ceja.



Según conoció este diario, cuando se informó a dicha entidad para que tomara el caso, desde la Fiscalía habrían informado que como la captura no fue en flagrancia –o sea inmediatamente después de ocurrir el acoso– no se podría proceder con la judicialización y, por lo tanto, habría que liberar a los dos presuntos acosadores y esperar a que la víctima estableciera la denuncia a partir de este martes 1 de julio.



Ante esta inverosímil situación, los policiales no tuvieron más remedio que dejar libres a los dos implicados.



El suceso fue confirmado por el alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, quien también relató el hecho y aprovechó para hacer un llamado respetuoso a las autoridades judiciales para que estos sujetos no fueran dejados en libertad.



“Desde la Alcaldía de El Retiro denunciamos y rechazamos estos actos y seguiremos trabajando para que los derechos de las mujeres sean respetados”, comentó Montoya en una publicación posterior.