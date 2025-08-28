x

Extranjera denunció 15 episodios de acoso callejero durante un recorrido en Medellín

Luna, creadora de contenido conocida en redes como “la francesa paisa”, documentó en un video cómo fue víctima de 15 situaciones de acoso mientras caminaba cinco kilómetros en Medellín. Su experimento social abrió un debate sobre la normalización de estas conductas.

  Los episodios ocurrieron entre las comunas Robledo y Picacho mientras la francesa caminaba. Imagen: captura de video, redes sociales.
    Los episodios ocurrieron entre las comunas Robledo y Picacho mientras la francesa caminaba. Imagen: captura de video, redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un video publicado en TikTok por la creadora de contenido Luna, conocida como “la francesa paisa”, generó debate en redes sociales tras exponer la frecuencia con la que las mujeres enfrentan acoso callejero en Medellín. En el registro, la joven francesa relató que durante un recorrido de una hora, entre el barrio Robledo y el mirador El Picacho, fue objeto de 15 episodios de silbidos, comentarios invasivos y seguimientos por parte de desconocidos.

Lea también: “No es normal caminar con miedo”: buscan aumentar denuncias de mujeres por acoso en calles y transporte público

Vestida con ropa deportiva y con su cámara encendida, Luna buscaba evidenciar cómo frases sobre su apariencia, miradas insistentes o incluso hombres que la siguieron varios minutos hacen parte de la cotidianidad de muchas mujeres en la ciudad. “A los pocos minutos me di cuenta de un fenómeno que me dio mucha rabia, porque me siguen pitando. Esa rabia la voy a transformar y vamos a hacer una experiencia social”, explicó al inicio del clip.

@la.francesa.paisa El hombre al final realmente alcanzó a darme mucho miedo 😶 Antes de comentar, por favor lean esto ⬇️⬇️ 1 mujer sola. 1 hora. 5 kilómetros. 15 situaciones de "acoso". Desafortunadamente, así se ve el cotidiano de una mujer en cualquier ciudad del mundo (no estoy funando a Medellín). También en Francia, que muchos consideran como un lugar bastante seguro, me pasaban estas situaciones al diario. ❤️‍🩹 Estoy haciendo este video porque quiero denunciar este fenómeno y de pronto permitir a algunos hombres ponerse en los zapatos de lo que es ser mujer en la ciudad. 💅🏻 Fuera del toque "ligero" que le quise dar al video, y aunque muchos de mis seguidores hombres nunca harían esto, me parece importante volver pública esta situación que me tiene harta. Porque sé muy bien que todas las mujeres que verán este video se identificarán en esos momentos incómodos, pesados, degradantes, que hacen que al 100% de nosotras nos genera miedo caminar en la calle, que debería de ser algo en que ni siquiera tenemos que pensar. 🥀 Qué opinan? Chicas, les suena esas situaciones ? Hombres, les parece que estamos exagerando? Sirve de algo volver estas interacciones públicas ? El debate está abierto en los comentarios. 🎬 #latinoseneuropa #colombianosenelexterior #descubriendocolombia #ilovecolombia #gringaenmexico #gringaencolombia #viajarsola #acosocallejero #caminarsola #francesaenmexico #colombiavsusa ♬ sonido original - La francesa

El material muestra a conductores de taxis y motociclistas que la piropearon, hombres que bajaron la ventana de sus vehículos para dirigirle frases como “hermosa” o “yo la cuidaría toda la vida”, e incluso un sujeto que caminó a su lado durante varios minutos. El momento más alarmante se presentó en la noche, cuando un desconocido insistió en escoltarla hasta su destino, situación que le generó miedo y la llevó a enfrentarlo.

En total, Luna contabilizó 15 situaciones de acoso en un trayecto de cinco kilómetros. “Una mujer sola, por una hora. Desafortunadamente, así se ve el cotidiano de una mujer en cualquier ciudad del mundo. Estoy haciendo este video porque quiero denunciar este fenómeno y permitir a algunos hombres ponerse en los zapatos de lo que es ser mujer en la ciudad”, afirmó en el registro.

La creadora de contenido explicó que decidió convertir su molestia en un experimento social para abrir un debate en redes sociales sobre los límites entre un halago y el acoso. Decenas de usuarias se identificaron con su testimonio, mientras que otros internautas cuestionaron la falta de respeto y empatía hacia las mujeres en el espacio público.

Con este ejercicio, “la francesa paisa” buscó visibilizar una problemática que, según ella, no es exclusiva de Medellín, sino que refleja la experiencia cotidiana de mujeres en distintas ciudades del mundo.

Entérese: Con campaña pedagógica buscan frenar el acoso a las mujeres en las ciclovías de Medellín

