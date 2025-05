“No es normal caminar con miedo”: buscan aumentar denuncias de mujeres por acoso en calles y transporte público

Aunque la disminución podría verse como positiva, desde la Alcaldía de Medellín , a través de la Secretaría de las Mujeres, no lo ven así del todo y explicaron que aunque la tendencia es a la baja, persiste el subregistro en las denuncias de violencias y acoso sexual contra esta población en transporte y espacio público, por lo cual están trabajando para que aumenten estos reportes por medio de los canales disponibles para hacerlo.

Entre las causas que desde la secretaría han identificado por las que las mujeres y niñas no denuncian estos hechos se encuentra como la más importante que no hay una tipificación en los diferentes códigos legales que incluyan las manifestaciones del acoso sexual, es decir, no diferencia, por ejemplo, entre un piropo y un tocamiento, ambos comportamientos que atentan contra los derechos de quienes son víctimas de los mismos.

Para el personal de la secretaría, es importante reconocer las modalidades de acoso como una violencia basada en género, porque este hecho es una puerta de partida para problemas de salud mental de las mujeres. Esto porque empiezan a sentir miedo a caminar por ciertos sectores, cambian sus rutinas para movilizarse, no vuelven a tomar cierta ruta de bus aunque les quede más cómoda, en síntesis, cambian su vida por temor a ser acosadas.

Pero también es posible que muchas mujeres no conozcan que la Alcaldía de Medellín tiene mecanismos específicos para recibir estas denuncias con enfoque de género. Un asunto contradictorio porque justamente este 2025 Medellín cumple 10 años de trabajo en el programa global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, liderado por ONU Mujeres, con el cual la ciudad ha consolidado distintas acciones para erradicar esas prácticas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Al inicio, la administración comenzó con auditorías de seguridad en algunas comunas priorizadas con mayor incidencia de acoso sexual en espacios públicos, pero una década después está articulada con distintas entidades y escenarios de urbanismo, movilidad y turismo con enfoque de género.

“Nosotros estamos haciendo una apuesta innovadora en términos de un turismo con enfoque de género, donde los eventos, bares, restaurantes y los actores que tienen que ver con el turismo sean unos espacios seguros para todas”, dijo Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín.