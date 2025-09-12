Investigación en contra exgerente del Hospital General de Medellín por acoso laboral llega a la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha decidido asumir directamente la investigación disciplinaria en contra de Mario Fernando Córdoba Pérez, quien fue exgerente del Hospital General de Medellín durante la administración de Daniel Quinteor.
Esta decisión se tomó, porque según la Procuraduría, ha habido una demora injustificada en el proceso que se adelantaba en la Personería Distrital de Medellín, el cual se relaciona con presunto acoso laboral hacia un líder sindical.
En contexto, lea: Abren pliego de cargos en contra de Mario Fernando Córdoba, exgerente del Hospital General, por acoso a un líder sindical
Hace más de seis meses, en febrero de este año, la Personería Distrital de Medellín le formuló pliego de cargos por una presunta falta gravísima a título de dolo. Las conclusiones de la Personería indicaron que Córdoba, a través de su actuar persistente en su rol de gerente, permitió que Marvin Esteban Juan Camilo Toro Pastor, quien fuera líder sindical del hospital y una de las voces más críticas contra Córdoba, fuera víctima de acoso laboral.