Congresistas de EE.UU. pagaron con recursos públicos pactos extrajudiciales sobre presunto acoso sexual

Una investigación dio a conocer el monto perteneciente a fondos públicos que se utilizó en Estados Unidos para resolver de forma extrajudicial acusaciones por presunto acoso sexual que involucraba a congresistas de ese país. Los pagos se realizaban a través de una cuenta del Departamento del Tesoro.
La denuncia la hizo Nancy Mace, representante a la Cámara por el estado de Carolina del Sur y perteneciente al Partido Republicano. Según la congresista, se han pagado más de 300.000 dólares en acuerdos confidenciales por acoso sexual en nombre de nueve exmiembros de la Cámara de Representantes o sus oficinas.
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Dentro de los señalados están John Conyers, del Partido Demócrata, y Blake Farenthold, del Partido Republicano, quienes renunciaron tras enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada.