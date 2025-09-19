El Cementerio Museo San Pedro celebra 183 años con la Semana de la Memoria

El Cementerio Museo de San Pedro es uno de los lugares emblemáticos de Medellín. En sus instalaciones se conserva parte importante de la historia local, por eso en medio del duelo diario, siempre hay espacio para el arte y la cultura. Este año, para celebrar su cumpleaños 183 presenta una programación cultural especial llamada la Semana de la Memoria. Le puede interesar: Talleres de duelo, un espacio para el dolor y la muerte en el Cementerio Museo de San Pedro La programación, que se extenderá entre el domingo 21 de septiembre y el sábado 4 de octubre, incluye diferentes actividades como recorridos guiados, conversatorios, conciertos, una eucaristía especial y más. Este año, la celebración del cementerio se une con su programación a la primera edición de la Temporada Cultural Medellín, organizada por la Promotora Cultural. Así amplía su oferta cultural, pues este nuevo evento de ciudad reunirá a más de 1.000 artistas en 50 escenarios simultáneos por toda la ciudad.

Historia: como el cementerio se volvió museo

El Cementerio Museo San Pedro es más que un espacio funerario como cualquier otro. Es también museo a cielo abierto, referente histórico y patrimonio cultural de la nación. Fue fundado el 22 de septiembre de 1842 como el primer cementerio privado de la ciudad, en 1998 fue reconocido como museo y en 1999 fue declarado Bien de Interés Cultural de carácter nacional por el Ministerio de Cultura gracias a sus valores históricos, estéticos arquitectónicos y rituales. Siga leyendo: El libro de Juan Luis Mejía que cuenta la pasión por los libros en Medellín Allí están enterrados personajes celebres a nivel local y nacional como Elkín Ramírez, vocalista y líder de Kraken, Jorge Isaacs, Pedro Nel Gómez, Efe Gómez, Tomás Carrasquilla, Carlos E. Restrepo, Mariano Ospina Rodríguez, Diego Echavarría Misas, Fidel Cano Gutiérrez, Francisco Antonio Zea, José María “Pepe” Sierra y Nicanor Restrepo Restrepo. La historia de la ciudad pasa por el cementerio que está lleno de mitos, historias de espantos, de sicarios, de empresarios, gente riquísmo, talentosísima. El Cementerio Museo da cuenta del exceso y la precariedad entre los que vive la gente en Medellín.

Programación septiembre Semana de la Memoria