El Cementerio Museo San Pedro celebra 183 años con la Semana de la Memoria

El Cementerio Museo de San Pedro es uno de los lugares emblemáticos de Medellín. En sus instalaciones se conserva parte importante de la historia local, por eso en medio del duelo diario, siempre hay espacio para el arte y la cultura. Este año, para celebrar su cumpleaños 183 presenta una programación cultural especial llamada la Semana de la Memoria.
La programación, que se extenderá entre el domingo 21 de septiembre y el sábado 4 de octubre, incluye diferentes actividades como recorridos guiados, conversatorios, conciertos, una eucaristía especial y más.
Este año, la celebración del cementerio se une con su programación a la primera edición de la Temporada Cultural Medellín, organizada por la Promotora Cultural. Así amplía su oferta cultural, pues este nuevo evento de ciudad reunirá a más de 1.000 artistas en 50 escenarios simultáneos por toda la ciudad.