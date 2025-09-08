El actor británico Tom Holland anunció que construirá una escuela gratuita de nivel elite en Londres, ¿de qué se trata?

Bajo la máscara de Spider-Man, Tom Holland, de 29 años, esconde un superpoder inesperado: la filantropía, de la cual en varias entrevistas ante los medios de comunicación internacionales ha expresado guiarse en su vida.
Lejos de las luces de Hollywood, el actor británico reveló su nuevo y más ambicioso proyecto, uno que lo aleja de los sets de filmación para construir un futuro más brillante en su natal Londres y que lo vio crecer como persona y artista.
Su misión es simple, pero espera ser “poderosa”: edificar una escuela gratuita que esté a la altura de las mejores instituciones privadas del Reino Unido, pero que tenga un toque diferente y que pueda ayudar a todo tipo de personas.