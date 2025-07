Investigan si el actor porno colombiano que asesinó a una pareja en Londres ha cometido más crímenes

A pesar de la cuidadosa planificación en su último crimen, Mosquera no contó con un factor clave: las cámaras de seguridad que, con sus propias grabaciones, permitieron a la Fiscalía reconstruir paso a paso su macabro plan.

Para el oficial, el video de Yostin Mosquera fue “bastante brutal. Nos preguntamos si hubo algún entrenamiento militar” . Por esa razón, no creen que haya sido la primera vez que actúa y según las autoridades podría estar relacionado con otros dos casos.

“Hemos investigado a fondo los delitos anteriores, aquí, allá o en cualquier otro lugar. No hemos encontrado nada”, aseguró Stride, mientras siguen indagando. Por el momento, también descartaron una posible conexión con bandas de narcotraficantes.

Tras capturarlo y estudiar las pruebas, el inspector jefe detective Ollie Stride, citado por el Daily Mail , reveló que la primera hipótesis fue que este no era el primer crimen de Mosquera.

Igualmente, detallaron que mientras Alfonso agonizaba y su compañero yacía oculto, Mosquera intentó acceder en repetidas ocasiones a sus cuentas bancarias y de PayPal.

“Lo que expresaba Mosquera”, agregó la Fiscalía, “no es conmoción, no es horror, no es preocupación por nada de lo que está sucediendo. Es euforia, es un comportamiento que no se ve afectado por lo que ha sucedido. Sus acciones fueron frías y calculadas. Sabía que tenía dos cadáveres que eliminar”.

El pasado 9 de julio de 2024, el colombiano adquirió un congelador, otra pieza crucial —y común en estos casos para los criminales— en su plan para preservar partes de los cuerpos.