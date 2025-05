“Apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora apoyo a Airyn como mi hija”: el contundente mensaje de Robert De Niro a su hija trans

El reconocido actor Robert De Niro expresó un contundente mensaje de apoyo a su hija Airyn, de 29 años, después de que ella compartiera públicamente su identidad como mujer trans.

La declaración del actor llegó tras una reciente entrevista de Airyn a la revista Them, donde habló de su proceso de transición y agradeció a sus padres, De Niro y la actriz Toukie Smith, por proteger su anonimato durante su infancia.

Airyn reflexionó sobre su experiencia, señalando que, “hay una diferencia entre ser visible y ser vista. He sido visible. Creo que aún no me han visto”. También destacó la inspiración que encontró en otras mujeres trans visibles para dar el paso de compartir su propia identidad.