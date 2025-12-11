x

Actriz Wenne Alton Davis murió atropellada en Nueva York: esto se sabe del caso

La actriz estadounidense Wenne Alton Davis, de 60 años, falleció tras ser arrollada por un vehículo en Midtown Manhattan. La Policía de Nueva York entregó nuevos detalles del accidente y de la trayectoria de la intérprete.

  • Autoridades en Nueva York investigan las circunstancias del accidente en el que murió la actriz Wenne Alton Davis. FOTO: redes sociales.
Andrea Lara
hace 40 minutos
La actriz Wenne Alton Davis, conocida por su participación en diversas producciones televisivas, falleció el 8 de diciembre a los 60 años tras ser atropellada por un automóvil en Nueva York.

Conozca: Estas fueron las personas fallecidas en 2025 que más buscaron los colombianos en Google

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. en la intersección de West 53rd Street y Broadway, en Midtown Manhattan, cuando un Cadillac XT6, modelo 2023, giraba a la izquierda y chocó con la actriz mientras cruzaba la calle.

Davis sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y fue trasladada a Mount Sinai West, donde fue declarada muerta. El conductor del vehículo, un hombre de 61 años, permaneció en el lugar del accidente y no sufrió heridas.

Siga leyendo: Falleció Erna Martha Bauman, ícono del cine y Señorita México 1956

La Policía de Nueva York informó que no se han realizado arrestos hasta el momento y la investigación sigue su curso.

¿Quién era Wenne Alton Davis?

Nacida el 18 de octubre de 1965 en Durham, Carolina del Norte, Wenne Alton Davis se trasladó a Nueva York hace más de 30 años. Aunque comenzó su carrera en el monólogo cómico, pronto se destacó en la televisión.

Lea también: “Ya déjala que descanse en paz”: duro mensaje de la familia de Alejandra Villafañe tras declaraciones del actor Raúl Ocampo

A lo largo de su carrera, participó en diversas producciones, incluyendo papeles en las series Girls5eva (2022), The Marvelous Mrs. Maisel (2023), Rescue Me (2009), Blindspot (2019) y New Amsterdam (2019), entre otras.

Además de su faceta como actriz, Davis también trabajó en el área de seguridad en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, y mantenía una profunda conexión con la ciudad y su comunidad de amigos y colegas.

