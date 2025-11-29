Balance: Ya van 50 Airbus A320 listos para volar en Colombia; Latam y Jetsmart completaron mantenimiento, Avianca está rezagada

La actualización de software de los Airbus A320, la familia de aviones más usada en el país, avanza con ritmo desigual entre aerolíneas, en medio del llamado del Gobierno a acelerar el proceso y reducir las afectaciones para los viajeros.
La medida, activada por el fabricante Airbus luego de detectar fallas asociadas a tormentas solares, obligó a suspender operaciones globales de los modelos A319, A320 y A321 mientras se instalan los nuevos paquetes técnicos.
En Colombia, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil mantienen un monitoreo permanente sobre el avance de esta actualización, considerada preventiva, pero esencial para garantizar los estándares de seguridad operacional.
