Entregan obras en planta de tratamiento de agua para 800 familias en zona rural de Medellín

La comunidad de la vereda Manzanillo, del corregimiento de Altavista, recibió una serie de obras de mejoramiento en su planta de tratamiento de agua, con la que se esperan se beneficien cerca de 829 familias.
La entrega fue informada por la Alcaldía de Medellín, desde donde se precisó que los trabajos de optimización de esa infraestructura implicaron una inversión de por lo menos $546 millones.
Esta zona del suroccidente de Medellín ha sido históricamente una de las más afectadas por la calidad del agua potable y su continuidad, que en las temporadas de menos lluvias se ve comprometida.