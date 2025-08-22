Entregan obras en planta de tratamiento de agua para 800 familias en zona rural de Medellín

La comunidad de la vereda Manzanillo, del corregimiento de Altavista, recibió una serie de obras de mejoramiento en su planta de tratamiento de agua, con la que se esperan se beneficien cerca de 829 familias. La entrega fue informada por la Alcaldía de Medellín, desde donde se precisó que los trabajos de optimización de esa infraestructura implicaron una inversión de por lo menos $546 millones. Le puede interesar: Pilas: 1,5 millones de personas se quedarán sin agua esta semana en Medellín y el sur del Valle de Aburrá: esto debe saber Esta zona del suroccidente de Medellín ha sido históricamente una de las más afectadas por la calidad del agua potable y su continuidad, que en las temporadas de menos lluvias se ve comprometida.

Además de la inversión en un sistema de potabilización más confiable, el Distrito construyó un tanque de almacenamiento de una capacidad de 80 metros cúbicos, que impactará positivamente en la disponibilidad del agua en los tiempos de mayor escasez. De igual forma, las inversiones incluyeron la instalación de un sistema de optimización de filtros y un nuevo sistema automático de control. Lea también: El antioqueño que gestiona pozos de agua para La Guajira Fernando Rendón, uno de los operarios de la planta, señaló que con las inversiones se espera una mejora significativa del servicio, que se había visto afectado también por un incremento de la demanda.