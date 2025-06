Atento: EPM anunció que se va el agua en sectores del Medellín y Bello por mantenimiento de infraestructura

En varios sectores de Medellín y el Valle de Aburrá habrá interrupción del servicio de acueducto debido a trabajos de lavado de tanques, mantenimientos y modernización del sistema, según informó EPM.

Los cortes de agua se presentarán, de acuerdo con información del conglomerado de servicios públicos, en varias zonas que más adelante se detallarán, de manera escalonada, entre este miércoles y la madrugada del viernes.

En Medellín, Empresas Públicas de Medellín dejará de prestar el suministro domiciliario de agua potable a 10.909 abonados de los barrios Oleoducto, Francisco Antonio Zea, Castilla, Girardot, Plaza de Ferias, Héctor Abad Gómez, Belalcázar y Tricentenario, entre las siete de la noche de hoy miércoles, 4 de junio, y el jueves 5 de junio a las cuatro de la madrugada.

Concretamente, el corte afectará de la calle 92 F hasta la calle 101A, entre carrera 65 y carrera 69; de la calle 102 hasta la calle 103GG, entre carreras 65 y 67; de la calle 89A hasta la calle 101, entre carreras 63 A y 64 C, y de la calle 101A hasta la calle 104, entre carreras 62D y 64C.

También, este miércoles, entre las siete de la noche y el jueves a las cinco de la mañana se interrumpirá el suministro en sectores Toscana, Héctor Abad Gómez, Las Brisas, Boyacá, Florencia y Tejelo, de Medellín, así como en partes de Bello como La Cabañita, Zona Industrial 1, San José Obrero, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida, La Madera, Zona Industrial 2, Villa de Occidente, El Carmelo, El Porvenir, Altavista, El Rosario, Santana, Serramonte, Espíritu Santo y Nazareth. La afectación en este caso será para 24.690 usuarios.

Igualmente, por las labores en la infraestructura del Circuito Miraflores, entre las dos de la tarde del jueves 5 de junio y las cuatro de la mañana del viernes, también dejará de llegar el líquido vital a 12.684 usuarios de los barrios Miraflores, Alejandro Echavarría, Los Cerros - El Vergel, Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto y La Milagrosa, en la capital antioqueña.

Concretamente, el corte se sentirá de la calle 38B hasta la calle 38F, entre carreras 26E y 28B; de la calle 39 hasta la calle 40, entre carreras 24D y 26; de la calle 40 hasta la calle 45, entre carreras 21 y 24; de la calle 40 hasta la calle 43, entre carreras 15A y 16A; de la calle hasta la calle 51, entre carreras 11C y 23, y de la calle 49C hasta la calle 51, entre carreras 10B y 8B.

Adicionalmente, entre mañana jueves, 5 de junio, a las dos de la tarde y el día siguiente, viernes 6 de junio, a las 6:00 a.m. se va el agua en los barrios Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, La Asomadera No. 3, Cataluña, Los Cerros - El Vergel y Loreto, lo cual podría afectar a 14.687 usuarios.

Esto se sentirá de la calle 32 hasta la calle 37, entre carreras 28A y 30; de la calle 34 hasta la calle 37, entre carreras 23 y 26; de la calle 37 hasta la calle 38B, entre carreras 22C y 28E; de la calle 33 hasta la calle 36, entre carreras 10C y 20A; de la calle 43E hasta la calle 45, entre carreras 7A y 15B, y de la calle 35 hasta la calle 37, entre carreras 15 y 16.

Y finalmente, EPM anunció que con el fin de estabilizar el sistema es indispensable hacer interrupciones diarias de acueducto en el circuito París, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. en varias partes de Bello: de la calle 20F hasta la calle 27, entre carreras 77 y 83, y de la calle 20F hasta la calle 20B, entre las carreras 77 y 78.

Ese mismo corte se aplicará de la calle 107 hasta la calle 97, entre carreras 85 y 87, de Medellín. En total, incluye a 7.402 usuarios de los sectores El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho (Medellín), así como París (Bello).