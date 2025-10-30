x

Estados Unidos y China sellan una nueva tregua comercial: esto fue lo pactado

Estados Unidos lo calificó como un acuerdo exitoso, mientras que China habló de una tregua comercial. Aquí los detalles.

    Donald Trump, presidente de Estados Unidos; y Xi Jinping, presidente de China.
Andrés Villamizar

Economía

hace 18 minutos
Donald Trump y Xi Jinping acordaron extender la tregua arancelaria y aliviar las restricciones al comercio durante una cumbre considerada histórica, celebrada en la mañana de este jueves. El encuentro —el primero entre ambos mandatarios desde el regreso de Trump a la Casa Blanca— busca dar un respiro a las tensiones entre las dos mayores economías del mundo tras meses de inestabilidad.

Según lo pactado, China suspenderá los controles amplios sobre la exportación de imanes de tierras raras, mientras que Estados Unidos limitará la expansión de las restricciones impuestas a las empresas chinas. Además, Washington reducirá a la mitad los aranceles relacionados con el fentanilo aplicados a productos del país asiático, y Pekín retomará la compra de grandes volúmenes de soja, sorgo y otros bienes agrícolas estadounidenses.

Trump describió su reunión con Xi como un “gran éxito”, mientras que el presidente chino destacó que ambos alcanzaron un “consenso significativo” para poner fin a una guerra comercial que ha afectado los mercados y las cadenas de suministro globales.

Noticia en desarrollo...

