Así quedaron los acuerdos de aranceles de Estados Unidos con sus principales socios comerciales

Las reglas del juego para el comercio internacional con Estados Unidos cambiaron de forma sustancial en los últimos meses.
De acuerdo con un informe de Amcham Ecuador, el país norteamericano ha actualizado los términos de sus pactos con los principales socios económicos, desde el pasado 7 de agosto, incorporando desde reducciones arancelarias selectivas hasta millonarios acuerdos de inversión y compromisos en sectores estratégicos como energía, defensa y tecnología.
Lea más: El arancel promedio de EE. UU. sube al 20,1%, como a principios de la década de 1910
Aunque en algunos casos hubo eliminación de tarifas para bienes industriales o productos agrícolas, en otros la tónica fue imponer sobretasas de dos dígitos e incluso mantener barreras para industrias sensibles como acero, aluminio y semiconductores.