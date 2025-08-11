Así quedaron los acuerdos de aranceles de Estados Unidos con sus principales socios comerciales

Aranceles de Trump.

Unión Europea: bienes industriales libres, pero autos y semiconductores con 15%

Con la Unión Europea, Washington acordó la eliminación de aranceles a bienes industriales, pero aplicó una sobretasa del 15% a autos, farmacéuticos y semiconductores. Además, se pactaron inversiones por US$600.000 millones y compras energéticas por US$750.000 millones hasta 2028. El paquete también incluyó compromisos en digitalización, apoyo a pymes y cooperación en defensa, aunque se mantuvo el arancel del 50% para acero, aluminio y cobre. Conozca más: Aranceles altos de Trump ya empezaron a cobrarse

Japón: más arroz y menos barreras

Con Japón, la sobretasa es del 15%. El acuerdo contempla inversiones por US$550.000 millones en sectores clave de EE. UU., la compra de 100 aviones Boeing y equipo de defensa. Se levantaron barreras a autos y bienes industriales, y Japón aumentará en 75% sus importaciones de arroz estadounidense. Además, se pactó un nuevo acuerdo para exportar gas natural licuado (GNL) desde Alaska, actualmente en estudio. Puede leer: Trump impone arancel del 100% a chips y semiconductores importados

Reino Unido: cuotas de vehículos y alivios para el etanol

En el caso del Reino Unido, la sobretasa quedó en 10%. Se acordó una cuota anual de hasta 100.000 vehículos con reducción arancelaria del 27,5% al 10%, y tarifas de solo 10% para repuestos automotrices británicos. También habrá exenciones para productos aeroespaciales civiles, cupo libre de arancel para 13.000 toneladas métricas de carne de res estadounidense y 1.400 millones de litros de etanol. No obstante, se mantienen los aranceles de 25% sobre acero y aluminio.

Nuevos aranceles de Trump.

Indonesia: casi todos los productos libres de arancel

Con Indonesia, EE. UU. aplicó una sobretasa de 19%, pero eliminó aranceles para más del 99% de productos estadounidenses. Se levantaron requisitos de contenido local para empresas norteamericanas y se reconocieron normas FDA para productos médicos y cosméticos. El acuerdo incluyó la eliminación de inspecciones pre-embarque, aceptación de vehículos con normas estadounidenses de seguridad y emisiones, y apoyo a una moratoria permanente sobre aranceles a transmisiones electrónicas en la OMC. Entérese: Flores, café y petróleo, los productos colombianos que salen ganando con los nuevos aranceles de Trump

Corea del Sur: energía y biotecnología en el centro

Con Corea del Sur, la sobretasa es del 15%. Se pactó una inversión de US$350.000 millones en EE. UU. en áreas como construcción naval y baterías, además de compras surcoreanas de US$100.000 millones en GNL y productos energéticos. Estados Unidos redujo tarifas en biotecnología, energía y semiconductores, pero el aluminio y el acero quedaron fuera del pacto.

Vietnam: cero aranceles para exportaciones clave de EE. UU.

En el acuerdo con Vietnam, se fijó una sobretasa de 20% y un arancel del 40% sobre transbordos de terceros países. A cambio, Vietnam aplicará arancel cero para exportaciones clave estadounidenses como GNL, maquinaria pesada, automóviles grandes, vehículos agrícolas, cereales, carne vacuna, aves y productos agrícolas.

Impacto de aranceles.

Filipinas: puerta abierta a autos y farmacéuticos

Pakistán: cooperación energética y sobretasa del 19%

En el caso de Pakistán, la sobretasa también es de 19%. El acuerdo incluye colaboración para la exploración y explotación de reservas petroleras en Balochistán, Sindh, Punjab y Khyber Pakhtunkhwa.

China: la sobretasa más alta y negociación por tierras raras