Acusaciones de presuntos “falsos positivos” y choques entre congresistas marcaron la moción de censura contra el ministro Pedro Sánchez

Este miércoles 10 de diciembre, durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la Cámara de Representantes escuchó denuncias que, según sus citantes, documentan dos nuevos presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en Antioquia y Meta, además de la exposición detallada del Caso Girardot, sucedido el 15 de diciembre de 2024 en Ituango, donde un capturado habría sido asesinado y presentado como baja en combate.
En medio del debate, los documentos presentados ante el ministro detallaron el Caso Girardot, que involucra la presunta ejecución extrajudicial de Jonh Bayron Londoño Gutiérrez, capturado por tropas del Batallón de Infantería No. 10 “Cr. Atanasio Girardot” en la vereda Pascuita, Ituango (Antioquia).