Acusan a abogada de estafar con supuestos remates judiciales

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Temas recomendados
La operación de uno de los principales productores de ferroníquel del país, podría detenerse ante la solicitud de Canacol Energy de terminar contratos de suministro de gas.
La entidad aseguró que el tratamiento se ha suministrado de manera oportuna desde 2024 y advirtió que la controversia refleja problemas estructurales del sistema, marcado por deudas millonarias que ponen en riesgo la continuidad del servicio.
Tras la decisión en segunda instancia, el abogado defensor de la familia Mestre celebró el resultado del proceso, ya que se llegó a confirmar que no hay lugar a extinguir la sanción penal contra el feminicida Saade.
Alcaldía de Caucasia ofreció $20 millones por información sobre el paradero de Gabriel Arenas Herazo.
El festival más esperado del año en Medellín terminó con artistas que no se presentaron, shows recortados y público que se fue antes del final.