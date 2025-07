¿A adelantar la cita para renovar el pasaporte? Gobierno firmará contrato con Portugal a pesar de los cuestionamientos

Murillo, que ahora es precandidato presidencial, había publicado un hilo en la red social X: “En medio de la nueva crisis por los pasaportes, hay quienes insisten en decir que no había otra alternativa que prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons. Eso no es cierto. Sí había otra salida, y la dejamos completamente estructurada. Y además evitamos una cuantiosa demanda en contra de la Nación”, dijo.

La viabilidad de los escenarios a corto plazo, ya sea firmar con Portugal a través de la Imprenta Nacional o renovar con TGAS, no está clara ni en el propio Gobierno. Hace poco más de una semana la canciller Sarabia le respondió con un duro mensaje a su antecesor, Luis Gilberto Murillo, sobre la crisis en los pasaportes que podría atravesar el país: “Si todo estaba listo, como afirma el candidato, lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña. Eso sí habría sido actuar con seriedad frente al Estado y con respeto por un servicio esencial como la expedición de pasaportes. Las decisiones públicas no pueden subordinarse a intereses personales o electorales” , señaló la ministra que ocupa ese cargo desde principios de este año.

Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó a altos funcionarios de la Cancillería que señalaron que lo expresado por Murillo no sería cierto. Aseguran, incluso, que no hubo empalme entre Sarabia y Murillo: “Él tampoco entregó esto en su informe de gestión” y funcionarios se lo tuvieron que pedir. “Solo anexó una información dos meses después. El proceso jurídicamente ni presupuestalmente estaba listo. No hay crisis de pasaportes. No vamos a perder ninguna inversión, que igual no es inversión, porque es un acuerdo comercial con Portugal”, señaló la fuente.

Hace unas semanas, Petro cuestionó públicamente a la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León, para que cambiara la contratación. “Señora directora de Imprenta (Nacional), ¡no me lleven hasta el último día para decir que hay que prorrogar el contrato! ¡No me engañen! ¡Usted tiene el deber, y aquí se lo digo en público, de cambiar ese contrato! Y le están poniendo trampas”, expresó el pasado 6 de mayo.

El periodista Daniel Coronell reveló que el sindicato de trabajadores de esa entidad, Sintraimprenal, alertó que cálculos realizados por esa organización el modelo de producción del documento consagrado en el memorando le podría hacer perder a la empresa $85.000 millones y que técnicamente esa entidad no estaría lista para asumir la tarea.

Para el internacionalista y politólogo Camilo González, la decisión del Gobierno “es apresurada sin tener la capacidad suficiente para enfrentar la demanda del servicio. Esto no va a fortalecer al Estado, lo va a debilitar”.

Por eso Sarabia junto a sus asesores le plantearon una solución intermedia al presidente, que aceptó inicialmente y cambió de parecer en las últimas horas. Con el anuncio de este miércoles quedó demostrado que para el mandatario es un “punto de honor” no renovar con TGAS y que Saade, su nueva sombra en Palacio, tiene la última palabra: “Sí señor”.