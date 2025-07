No obstante, la incorporación de Ozzy Osbourne obedece a un enfoque más estratégico, orientado a despertar la nostalgia como herramienta para generar conexión e interacción con el público fanático del Rock.

Adidas optó por un diseño en color negro con detalles violetas y gráficos de murciélagos, muy propios del líder de Black Sabbath . Además, cada par está numerado y conmemorativo del evento de despedida “Back to the Beginning”.

Por esa razón este diseño no se encuentra disponible en las tiendas de la fábrica de zapatillas , no obstante, en la plataforma Stock se encuentran en subasta.

Su muerte llega solo dos semanas después de lo que fue promocionado como el último concierto de Black Sabbath, titulado Back to the Beginning, en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra.

La despedida no fue inesperada. En enero de 2020, tras años de problemas físicos, Osbourne anunció públicamente su diagnóstico de Parkinson.

Y en febrero de 2023, confirmó que se retiraba definitivamente de las giras. “En buena conciencia, he llegado a la realización de que físicamente no soy capaz de continuar con mis fechas de gira en Europa y Reino Unido. Créeme cuando te digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente me jode más de lo que ustedes puedan imaginar”, expresó entonces en un comunicado difundido por Variety.

