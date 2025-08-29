Adiós a las uñas semipermanentes: desde septiembre la UE prohíbe ingredientes clave por riesgos a la salud

Las manicuras semipermanentes, que durante los últimos años han sido tendencia en el mundo de la estética por su acabado impecable y duración de hasta tres semanas, enfrentarán un cambio drástico en Europa. Desde el 1 de septiembre de 2025, la Comisión Europea prohíbe el uso de dos ingredientes clave: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y Dimethyltolylamine (DMTA), presentes en la mayoría de esmaltes en gel y tratamientos de uñas.
La medida aplica sin distinción entre productos profesionales o de uso doméstico, por lo que ningún esmalte o gel con estas sustancias podrá fabricarse, importarse o venderse dentro de los Estados miembros. Tampoco se permitirá su comercialización en plataformas digitales.