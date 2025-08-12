Ecopetrol enfrenta demanda por US$22 millones: lo que hay detrás del lío judicial por contrato de helicópteros

El millonario contrato de transporte de helicópteros que Ecopetrol mantenía en Casanare con Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol) ahora será resuelto por la justicia.
El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la demanda de la empresa contra la petrolera estatal y sus filiales, en la que reclama una indemnización por US$22,18 millones.
En el auto del 11 de agosto de 2025, el magistrado ponente Leonardo Galeano Guevara resolvió: “Admitir la demanda en el medio de control de controversias contractuales, interpuesta por Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S – en reorganización, en contra de Ecopetrol S.A., Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., Oleoducto de los Llanos Orientales S.A., Oleoducto de Colombia S.A. y Oleoducto Central S.A.”.
