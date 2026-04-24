Consejo de Estado admite tutela de Jorge Carrillo, pero le niega el regreso inmediato a la presidencia de ISA

El caso de Jorge Carrillo suma un nuevo capítulo en los tribunales, pues el exdirectivo ya recibió respuesta tras presentar una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el objetivo de regresar a la presidencia de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
Según conoció EL COLOMBIANO, aunque el alto tribunal admitió la tutela para su estudio, también negó la medida provisional con la que Carrillo buscaba suspender los efectos de la sentencia que anuló su nombramiento, lo que mantiene vigente, por ahora, su salida del cargo.
Fuentes cercanas al caso explicaron a este medio que la decisión del Consejo de Estado era esperada, dado el alto estándar que exige la ley para suspender una sentencia judicial mediante tutela.
Según indicaron, la estrategia de la defensa de Carrillo consiste en que una sección distinta del Consejo de Estado evalúe si en el proceso que anuló su elección se vulneraron derechos fundamentales. Sin embargo, advirtieron que este tipo de medidas solo prospera en casos excepcionales.
Desde esta perspectiva, la tutela sería un intento por revertir una decisión que ya fue ampliamente sustentada en sede judicial.
Entérese: Jorge Carrillo insiste en regresar a ISA: presentó tutela ante el Consejo de Estado