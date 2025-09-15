x

ADN hallado en la escena del crimen de Charlie Kirk coincide con el del sospechoso, según FBI

El presunto homicida del activista conservador sería acusado formalmente al finalizar esta semana.

  • El presunto asesino, Tyler Robinson, fue arrestado el pasado jueves, un día después del homicidio de Charlie Kirk. Foto: Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 minutos
bookmark

Los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk coinciden con el sospechoso Tyler Robinson, declaró el lunes el director del FBI, Kash Patel.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana.

Lea también: Asesino de Charlie Kirk, ligado a la izquierda y movimiento trans: nuevos detalles sacuden a EE. UU.

Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea.

“Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia”, dijo Patel en Fox News, en referencia a esa herramienta recuperada en la escena.

Patel también habló de una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen.

La nota decía “básicamente... ‘tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk’, y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo”, explicó Patel.

“Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota” en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del FBI.

Kirk, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, murió el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point

Este activista utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk está ligado a la izquierda y no ha cooperado con la justicia

De acuerdo con el gobernador de Utah, Robinson tiene una “ideología de izquierda” y todavía no quiere cooperar con la justicia. Esto declaró el domingo pasado ante medios estadounidenses.

“No está cooperando con las autoridades y aún no ha confesado el crimen. Pero toda la gente de su entorno está cooperando. Y creo que eso es muy importante”, expresó Spencer Cox, gobernador de Utah.

Robinson era un estudiante brillante, que creció en una familia de fe mormona. Fue su propio padre el que lo acompañó para que se entregara a la policía.

Por su parte, Kirk era un rostro muy conocido en los campus, donde acudía asiduamente, sin haber cursado estudios universitarios. El hombre de 31 años contaba con millones de seguidores en sus redes sociales. Allí, sus seguidores se deleitaban con sus comentarios y provocativas respuestas a sus detractores y a quienes cuestionaban su ideología.

Siga leyendo: Así fue que Charlie Kirk se erigió como referente de jóvenes de derecha en EE. UU.

*Con información de AFP

